İBB davasında 47'nci duruşma. İmamoğlu arkadan itildiğini iddia etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti.

İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada, merdivenlerden inerken, arkadan itildiğini iddia etti.

Görevli jandarma komutana "Beni kim itti?" diye yüksek sesle soran İmamoğlu, “Bir daha yapmayın hakkınızda suç duyurusunda bulunurum” dedi.

İPEK ELİF ATAYMAN SAVUNMA YAPTI



Duruşmada, tutuklu sanık eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı.

Sanık Atayman, 2019 yılının Ağustos ayında işe başladığını, 2021 yılının Nisan ayında görevini bıraktığını söyleyerek, iddianamede bahsedilen eylemlerin, şirkette temsili bir görev olan yönetim kurulu üyesi olduğu 2021-2024 tarihleri arasındaki döneme ait olduğunu belirtti.

Söz konusu 5 eylemde bazı ihale ve alımlarda usulsüzlükler yapıldığının ileri sürüldüğünü ifade eden Atayman, şunları söyledi:

"İddianamede benim bu eylemlerdeki suçları nasıl işlediğime ilişkin hiçbir anlatım yer almamaktadır. Ancak iddianamedeki anlatımlardan anladığım kadarıyla ben bu eylemlerin 4'ünde sadece yönetim kurulu üyesi olduğum için iştirak etmiş kabul ediliyorum ve dolandırıcılık suçunu işlediğim ileri sürülüyor. Bir eylemde ise genel müdür olduğum için 'rüşvet almak' suçuna iştirak ettiğim kabul edilmiş. Ne yazık ki iddianamede, 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet alma' suçlarına ne yaparak, hangi davranışlarda bulunarak iştirak ettiğim tamamen belirsizdir."

Medya AŞ iç yönergesine göre, Medya AŞ'nin İBB'de katılım sağladığı ihalelere girerken yönetim kararı alınması gerekmediğini belirten Atayman, ihaleye katılım sağlandığından ve sözleşme imzalandığından haberi olmadığını savundu.

Sanık Atayman, Medya AŞ'deki ihale süreçlerine değinerek, yapılan işlerin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısının, "İpek Hanım, sizin döneminizde Medya AŞ'nin mali durumu nasıldı? Karda mı, zararda mıydı?" sorusunu sanık Atayman, "Aldığımda zarardaydı, göreve geldiğimde zarardaydı. Sonra kara geçirmek için çalıştım, çok fazla bir karımız yoktu yani." şeklinde cevapladı.

Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu 'nun, "Genel müdürlük yaptığınız süreçte sizinle toplantılarımız oldu. Kurumun iyileşmesi, işinin güçlenmesi ya da faaliyetlerinin kaliteli hale gelmesinin dışında herhangi bir gündemimiz oldu mu?" sorusuna ise sanık Atayman, "Olmadı." yanıtını verdi.

Sanık Atayman'ın avukatının savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Bu sırada tutuklu sanık İmamoğlu, salondan nezarethaneye merdivenlerden inerken bir jandarmanın kendisini ittiğini iddia etti. İmamoğlu bu duruma tepki gösterdikten sonra nezarethaneye indi.

TUTUKLU SANIK FATOŞ PINAR TÜRKER'İN SAVUNMASI

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında tutuklu sanık İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunma yaptı.

Sanık Türker, hakkındaki iddiaların soyut olduğunu öne sürerek, 2021 yılının Mayıs ayında göreve başladığını söyledi.

Medya AŞ'de çalışmaya başladıktan sonra hayatında, gelirinde bir değişiklik olmadığını savunan Türker, Medya AŞ'nin işe başladıktan sonra zarar eden bir şirketten, kar eden bir şirket haline geldiğini belirtti.

İddianamede, imzasının olduğu bazı işlerde usulsüzlükler olduğu iddiası bulunduğunu aktaran Türker, göreve başladıktan sonra şirketi geliştirmek için çalıştığını savundu.

Sanık Türker, iddianamede yer alan Medya AŞ'nin kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin, "Benim görev yaptığım sürede Medya AŞ'nin cirosu ikiye katlandı. Bu iddianın altı boştur. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığında Beylikdüzü'nden tanıdığı kişileri göreve getirdiği iddiası var. Ben Beylikdüzü'nde çalışmadım. Çalışan bir tanıdığım da yoktur. Bir örgütün varlığına da şahit olmadım. Kimsenin bana emir veya talimat vermesi de mümkün değildir." beyanında bulundu.

Türker'in avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.