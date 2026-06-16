İBB davasında 51'inci duruşma. Buğra Gökce'den gözaltı süreciyle ilgili iddialar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 51. günde savunmalar devam ediyor.

68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce savunma yaptı.

Gökce, 16 aydır varsayımlar üzerine oluşturulmuş iddialarla tutuklu bulunduğunu iddia edip İmamoğlu suç örgütünün varlığının da kanıtlamadığını öne sürdü.

30 yıllık meslek hayatı boyunca rantla mücadele ettiğini belirten Gökce, hakkında kötü algı oluşturulmak amacıyla görüntülerinin alınması için emniyete zorla defalarca girip çıkarıldığını iddia etti.

"İhaleye fesat karıştırmakla suçlandığım tarihlerde henüz İBB'de değil İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevliydim." diye savunmasını gerçekleştiren Gökce, iddianamedeki iddiaların zaman ve mekân açısından tutarsız olduğunu öne sürdü.

Gökce, savunmasına şöyle devam etti:

“Hakkımdaki bilirkişi raporunu hazırlayan kişi Sayıştay üyeliğine terfi ettirildi. İstanbul'da kaçak yapılar ve rant odaklarıyla mücadele eden teknik ekip, asılsız iddialarla kurulmaya çalışılan hayali bir örgüt kurgusu üzerinden haksız yere yargılanıyor.”

18 HAZİRAN'DA TUTUKLULUK İNCELEMESİ

Mahkeme heyeti 18 Haziran'da davada tutukluluk incelemesi yapacak.

42 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti geçen celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu’nun tahliyeleri talep edildi. Mahkeme, savcının mütalaası sonrası Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak’ın tahliyesine karar vermişti.

İSTENEN CEZALAR

11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede İmamoğlu, örgüt lideri olarak tanımlandı.

İmamoğlu’nun "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet", "Suç gelirlerinin aklanması", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "Suç delillerini gizleme", "Haberleşmenin engellenmesi", "Kamu malına zarar verme", "Rüşvet alma", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "İrtikap", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "İhaleye fesat karıştırma", "Çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Orman kanununa muhalefet" ve "Maden kanununa muhalefet" suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.