İBB davasında 7'nci duruşma bugün. Şu ana kadar neler oldu?
18.03.2026 08:28
Davada gerginlikler sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın 6'ncı duruşma dün görüldü. Dava yeni kurallarla devam ederken tutuklu sanıkların sadece birinci dereceden birer yakını salona izleyici olarak alındı ve tutuksuz sanıkların yakınlarının girişine ise izin verilmedi. Davanın 7'nci duruşması bugün görülecek.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Dün davanın 6'ncı duruşması görüldü. Davada şu ana kadar toplam 8 sanık savunma yaptı.
Davanın 7'nci duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak.
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen dava için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.
DÜN NELER OLDU?
Duruşmanın 6'ncı gününde Ağaç A.Ş. çalışanları ve bazı iş insanlarının savunmaları alındı.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Müdürü Ümit Polar, çapraz sorguya alındı. Sorgunun ardından yeniden söz alan Polat, tutuklandığından beri zor durumda olduğunu söyledi.
Sonrasında Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Şefi Fatih Yağcı'nın savunmasına geçildi. Sanık Yağcı, iddianamede yer alan Gürgen kod adlı gizli tanığın kendisiyle ilgili ifadelerinin asılsız olduğunu öne sürdü.
Tutuklu iş insanları Ali Üner ile Enver Şiroğlu da hakkındaki suçlamaları reddetti.
MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebiliyor.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.
İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.
İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.