İBB davasında 8 sanığa tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanık, 109’uncu duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

8 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Mehmet Pehlivan, Fatoş Pınar Türker, Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş ve Murat Or'un tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 4 Ocak 2027'ye ertelendi.

“CEZAEVİNE ATTIKLARI İNSANLARDAN İTİRAFÇI YARATTILAR”

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tahliye talebinde bulunurken, "Savunmamda da buraya çıktığım her anda da dedim ki, hala da diyorum bir kişi bile benim adımı rüşvete anmayacak. Neredeyse 500 kişi dinlediniz. Dedi mi bir kişi? En çok duyduğumuz şey ‘duydum, piyasadan duydum, sektörden duydum’. Bizim daha başta hukuki olarak tutuklanmamamız lazımdı. Sebep yokken sonuç icat ettiler, sonra da cezaevine attıkları insanlardan itirafçı yarattılar. Arz edilen hedef kişilerle ilgili suçlamalar yaptırdılar, başarılı da oldular. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu millet gibi ben de cendereden çıkmayı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendim. Belki zaman alır ama ben bu cendereden çıkarım. Vefatının da 88’inci yılında saygı ve minnetle anıyorum. Bu salonda bulunan, hukukun üstünlüğüne kalbiyle inanan, yaşam pratiğinde uygulayan herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

“UYDURMA SÖZLERLE TUTUKLANDIM’”

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, “Soruşturma makamı beni İmamoğlu’nun kasası, bazı yerlerinde örgütün kasası, bazı yerlerinde ise beni en önemli kişi olarak tanımlıyor. Ben 149 eylemden cezalandırılması istenen ancak sıfatı belirsiz sözde bir örgüt yöneticisiyim. Tarafıma atfedilen suçlama ve soruşturma makamının beni oturttuğu konum dahi belirsizdir. Ne ana iddianamede ne de ek iddianamede kasa ya da en önemli kişi yakıştırmalarının hangi maddi delile dayandığı, sözde suç örgütünün hangi karar mekanizmasına dahil olduğum, yöneticilik vasfının ne suretle tecelli ettiği tek bir somut eylem ile açıklanabilmiş değildir. İddianame benim açımdan bol keseden dağıtılmış toplam bir ceza kampanyasıdır. Kimin kasasıyım? Hangi eylemlerim ile bu sıfatı hak ettim? Kime hangi talimatı verdim? Bunların hiçbiri yok. Ne bir görüntü kaydı, ne bir iletişim kaydı, ne bir bankacılık hareketi, ne bir fatura, ne bir sözleşme, ne bir mesaj kaydı, ne de tek bir yazılı kanıt. Bunların hiçbiri yok. Uydurma sözlerle tutuklandım. Gerçeğe aykırı bir kurguya imza atmadım, atmam. Etkin pişmanlık altında iftira mekanizması işletmedim, işletmem. Başkalarını haksız yere suçlamadım, suçlamam. Bugün karşınızda 20 aydır tutuklu bulunmamın en büyük sebebi bunları yapmayı reddettiğim içindir” dedi.

“ONLARCA İNSANIN GİZLİ TANIK BEYANLARIYLA TUTUKLANDIĞI ORTADADIR”

Ekrem İmamoğlu, "İddianame için kullandığım iftiraname sıfatı artık tescil edilmiştir. Gizli tanık üzerine kurulu bu paçavra yığını tarumar olmuştur. Onlarca insanın gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığı ortadadır. Ancak o gizli tanıklar bugün ortada yoktur. İddia makamı iflas etmiştir. Elle tutulur tek bir tanık yoktur. Birkaç yandaş ve yalancı dışında şikayetçi kalmamıştır. Bu metin yalnızca beyan, dedikodu, duymuştum ifadeleriyle doldurulmuştur. Altına imza atanların terfi etmesiyle de bunun aslında bir terfiname olduğu tescil edilmiştir. Bu iddianame yargı tarihinin çöplüğünde en dibinde yerini bulmuştur. 602 gündür bu duvarların arkasındayım. Bu duvarlar bir insanın bedenini tutuyor olabilir ancak asıl tutsak edilen insanın bedeni değil, İstanbul’un, Türkiye ’nin, bu aziz milletin iradesidir. Onlar bir belediye başkanını tutukladıklarını sandılar. Oysa çok acı bir biçimde milletin iradesine kelepçe taktılar. Örgüt dediler, örgütü iddianame kurdu. Üyeler Silivri’de bir araya geldi. Burada tanıştık. Hayatımda hiç görmediğim örgüt yöneticim var benim. Kendi pislik içinde olan insanlar, bize çamur atmaya kalktılar. Fon vurgununu görüyorsunuz. Müştekilerimin hepsi geldi, dinledik. ‘Şikayetçi değilim’ dedi, gittiler" dedi.