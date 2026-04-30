İBB davasında bugün tahliye kararları çıkabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik açılan yolsuzluk davasında bugün 30. duruşma görülecek.

Mahkeme heyeti bugün tutukluluk değerlendirmesi yapacak.

Davada bugün tahliyeler olabilir.

DÜN NE OLMUŞTU?

Önce tahliye edilip bir kez daha tutuklanan iş insanı Adem Soytekin savunma yaptı. Soytekin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış, bu nedenle duruşma salonunda baskı gördüğünü öne sürüp, savunmasının öne alınmasını talep etmişti.

2 gündür savunmasına devam eden Soyketin, "Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır, yalancıdır, önüne konulan belgeleri imzalayarak tahliye edildi' sözlerini kendi adıma kesinlikle reddediyorum. Ben neden etkin pişmanlık yaptım? Suç işlemediğimi kanıtlamak için etkin pişmanlık yaptım. Yaptığım tüm işlerin, hak ediş olarak aldığım bedellerin rüşvet olarak algılanmasıyla etkin pişmanlık sürecim başladı." ifadelerini kullanmıştı.

DURUŞMADA ALTINCI HAFTA

Davaya ilişkin ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın dört günü devam ediliyor.

ŞU ANA KADAR 18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Davada şu ana kadar 18 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

- İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

- Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük

- Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı

- İş insanı Ali Üner

- İş insanı Evren Şirolu

- İş insanı Ebubekir Akın

- İSPER personeli Davut Bildik

- Altan Ertürk

- Hüseyin Yurttaş

- Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk

- Mustafa Bostancı

- Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

- Baran Gönül

- Mahir Gün

- Esra Huri Bulduk

- Şehide Zehra Keleş Yüksel

- Başak Tatlı

- Nazan Başelli