İBB davasında dördüncü gün: Etkin pişmanlıktan faydalanan Ümit Polat savunma yapacak

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Dava üçüncü gününde de gergin geçti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıkların savunmalarıyla devam edildi. Silivri'de cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın sabah saatlerindeki ilk bölümünde sanık yakınları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Tartışmanın son bulmasının ardından sanıklar savunmalarına devam etti, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan sanıklardan Ekrem İmamoğlu da duruşma sonunda haksızlığa uğramalarına rağmen seslerinin duyulmadığını savundu, bu duruma tepki gösterdi.

BULUT AYDÖNER SAVUNMA YAPTI

Savunmasını yapan CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner'in kardeşi sanık Bulut Aydöner, iddianamede iki eylemle suçlandığını ve iş insanı olduğunu ifade ederek, ailesinin ticari faaliyetlerinin olduğu şirketlerde çalıştığını söyledi. Aydöner'in ardından avukatının savunmasına geçildi.

SELAMLAŞMA GERGİNLİĞİ YAŞANDI, JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Sanıklardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, salona girerken izleyicilere selam verdi. Saltık'ın bu durumu bir süre sürdürmesi ve yerine geçmemesi üzerine jandarma sanığın yerine geçmesi için müdahale etti. Bunun üzerine bazı sanıklar ile jandarma arasında tartışma çıktı. Sanık avukatları da jandarmaya tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından diğer sanıklar da salona alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın şoförü tutuklu sanık Sırrı Küçük'ün savunması alındı.

Küçük, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, 31 Mayıs 2025'te gözaltına alınıp tutuklandığını, tutuksuz sanık Ömer Güngör'ün kendisi aleyhine 12 Haziran 2025'te ifade verdiğini, bu durumun çelişkili olduğunu öne sürdü. İfadelerinde kendisine Esenyurt'taki Sheraton Otel ile Başak Petrol'de bulunup bulunmadığının sorulduğunu belirten Küçük, "Sheraton Otel'e birçok kez gittim. Partimizin, STK'ların etkinlikleri, yakınlarımızın düğünü olmuştur. Sayın vekilimizi de muhakkak oraya götürdüm. Kendisini otelin girişinde indiririm, aracı çıkış tarafına park eder, içeri gider sosyal medya hesabı için vekilin birkaç karesini çekerim." ifadelerini kullandı.

“5 MİLYON KOCAMAN BİR BAVUL YAPAR”

Küçük, Karabat'ı İstanbul'da birçok etkinliğe götürdüğünü ifade ederek, "Bu benim asli görevimdir. Karabat bana bunun için maaş veriyor, götürmeme şansım sıfır. Ama şunu bilmenizi isterim ki vekilimiz ne otelde ne araçta ne de herhangi bir mekanda benim yanımda para için biriyle görüşmemiştir, beni de bunun için görevlendirmemiştir." beyanında bulundu.

Başak Petrol'ün Petrol Ofisi işletmesi olduğunu, yakıt için tercih ettiği bir marka olmasa da yiyecek içecek almak, lavabo ihtiyacını gidermek ve araç yıkamak için bu benzinliği kullandığını öne süren Küçük, "Oradan baz vermem hayatın olağan akışına uygundur ancak rüşvete aracılık etmekle suçlanıyorum bunu kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Küçük, sanık Ömer Güngör'ün kendisine benzinlikte 5 milyon lira verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Ömer Bey bana para verecek ben de cebime koyup alıp gideceğim mümkün mü? 5 milyon kocaman bir bavul yapar. HTS kayıtlarına bakın benim de Ömer Güngör ile arama kaydımız yok." dedi.

Küçük ile birlikte toplamda 3 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Listeye göre "örgüt lideri" olduğu öne sürülen İmamoğlu 106. sırada söz alacak.

DURUŞMA NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK

Duruşmaların nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü olacak şekilde yapılması planlanıyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

SAVCILIKTAN AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ

142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

Soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.