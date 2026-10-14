İBB davasında Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB ) yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 97. duruşma bitti.

Davanın ikinci celsesinde dokuz firari sanık, bir tutuksuz sanık ile tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu dışında tüm tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlanmış oldu.

Bugün 98. duruşması görülecek davada 23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacak.

İmamoğlu’nun savunmasının 4 gün süreceği öğrenildi.

İSTENEN CEZALAR

51'i tutuklu 436 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede savcılık, 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu öne sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İmamoğlu ise davayı siyasi olarak nitelendirip hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

63 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

9 Mart 2026'da başlayan İBB davasında bugüne kadar 63 sanık tahliye edildi.

İlk celse 8 Temmuz 2026’da tamamlandı. İkinci celse 17 Ağustos’ta başladı. Bu aşamada tutuksuz sanıkların ve ek iddianame kapsamında dosyaya dahil edilen kişilerin savunmaları alındı.

SAVUNMA YAPAMAMIŞTI

Davanın ilk celsesinde mahkeme heyetiyle arasında süre tartışması çıkan İmamoğlu savunma yapamamıştı.