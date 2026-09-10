İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na çay yasağı iddiasına açıklama

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında yargılamaları süren Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklara duruşma aralarında çay yasağı getirildiği iddia edildi.

İddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personeli’nin İaşe Yönetmeliği'nin, 4/3 maddesine atıf yapan Başsavcılık, günlük olarak duruşmalara katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verildiği hükmüne dikkat çekti.

Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay ya da kahve servisi gibi bir uygulamanın hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmadığının ifade edildiği açıklamada "Ceza İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin kaldıkları odalarda çay içmelerine ilişkin sınırlama ise yoktur." denildi.