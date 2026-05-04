İBB davasında gerginlik. Duruşma ertelendi

İBB 'ye yönelik açılan yolsuzluk davası sürüyor.

Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davaya 31'inci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

AVUKATLAR VE MAHKEME HEYETİ TARTIŞTI, DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, duruşma başlarken talepte bulunan bazı sanık avukatlarına söz verdi.

Bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını iddia etti. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca, duruşmaya ara verildi.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı.

Davada 77'si tutuklu, 414 sanık buluyor. 33 sanık da duruşmalar sırasında tahliye edildi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA 15 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti; tutuklu sanıkların avukatları ile cumhuriyet savcısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, İBB veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB şehir planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB sosyal medya danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan'a yönelik tahliye taleplerini incelemişti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin ve Seyhan Özcan ile reklamcı Esma Bayrak, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni ve İSPER AŞ çalışanı Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya'nın tahliyelerine hükmetmişti.

YOLSUZLUK DAVASINDA SUÇLAMALAR NELER?

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede " örgüt yöneticisi " olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı savunuluyor.

İddianamede Ekrem İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.