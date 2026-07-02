İBB davasında gerginlik. Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB ) yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 56. günde de sürdü.

Davada şu ana kadar toplam 85 tutuklu sanığın savunması alındı.

İki aydır devam eden davanın bugün 61'inci duruşması görülüyor.

"9TEMMUZ TARİHİNDE BİTİRMEK İMKANSIZ GÖZÜKÜYOR"

Duruşma başlangıcında söz alan İmamoğlu, "Bulunduğumuz bu dava hem Türkiye ’nin hem de dünyanın ne yazık ki ilgisini çeken, hem Türkiye’nin hem de milletimiz adına da çok da itibarlı bir süreç olmayan bir zaman dilimini önümüze koyan bir davadır." dedi.

Mahkeme başkanının "9 Temmuz’un son tarih" sözlerine ithafen "Şu anda Murat Bey neredeyse bu dosyanın en fazla isminin geçtiği ama aynı zamanda eylemlerle de yargılandığı arkadaşımız. Doğal olarak avukatları da neredeyse 1,5 yıldır süren bu zulüm üzerine hazırlıklarını yaptı ve ifadeleriyle beraber de bugün savunmasını toparlamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kalan sanıkların savunmalarıyla beraber davanın 9 Temmuz'da bitmesinin imkansız olduğunu savundu.

MAHKEME BAŞKANI: 9 TEMMUZ’A KADAR TAMAMLAYACAĞIZ

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz de heyet olarak değerlendirme yaptık. Normal yargılamada savunmanıza devam edin, bugün toparlayın. Bu anlamda koyulan kurala müdahale etmeyeceğiz. Sorgu sırasını değiştirmeyeceğiz. Normal sorgu sırasıyla devam edeceğiz. Tuncay Yılmaz’ın savunmasını alacağız. Sonrasında sizinle devam edeceğiz. 9’una kadar da biz bu işi tamamlayacağız. Alamadığımız savunmaları 2'nci celseye almaya karar verdik." dedi.

İmamoğlu ise, "Hayır Sayın Başkan. Ekrem İmamoğlu 'örgüt lideri' diye tanımlanmış bu iddianamede. Daha önce de 2 kez kabul ettiğiniz üzere, benden önce bütün arkadaşların tamamlaması ve en son benim savunmamın onların savunması üzerine inşa edilmesinin doğru olduğunu kabul ettiniz." diye konuştu.

Mahkeme başkanı cevaben, "Eylem sayısı olarak Fatih Bey sizden daha uygun durumda. Eylem sayısı aynı" dedi. İmamoğlu, "Sayın Başkan, 'aynı' dediğiniz zaman sizin bile nasıl inandığınızı ben anlayamıyorum. Eğer bakın 9 Temmuz’da milli seferberlik ilan edileceksek bilelim. Bu ülkede bizim bilmediğimiz bir şey olacaksa bilelim, ona göre hareket edelim. Bizi niye bir ayara sokuyorsunuz, onu anlamadım." dedi.

İMAMOĞLU’NA SALONDAN ÇIKARILMA TALİMATI

Mahkeme başkanının "Sürekli bu konuyu böyle polemik haline getirmeye gerek yok." sözlerine nazaran İmamoğlu da, "Siz yaptınız. Ben yapmadım. Önümüze siz getirdiniz" diye konuştu.

Tartışmaların sürmesi üzerine mahkeme başkanı, İmamoğlu’nu uyararak CMK 203’ü uyguladığını söyledi ve İmamoğlu’nun dışarı çıkarılmasını istedi.

Duruşmaya ara verildi.

4 SANIĞIN SAVUNMASI KALDI

İmamoğlu İnşaat Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, tutuklanmalarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarının alınması kaldı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, en son ifade verme talebini yenileyerek, başka davalarının da olduğunu, bu nedenle diğer duruşmaların düzeni için bu durumun dikkate alınmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan da davanın bu bölümünü nisan ayının sonunda bitirmeyi planladıklarını ancak sürecin bu zamana kadar uzadığını ifade ederek, "Haftaya perşembe günü 4 ayı doldurmuş olacağız. 5 sanığımız kaldı. En son savunma yapmanızın bizim için mahsuru yok. Haftaya perşembe günü yargılamanın ilk celsesini tamamlamayı düşünüyoruz. Diğer yargılamalarınızla bu duruşmayı ayarlamaya çalışacağız." dedi.

51 SANIK TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak, Medya A.Ş eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş Genel Müdür yardımcısı Erdinç Çolak, reklamcı Alper Aydın, reklamcı Yunus Göçer, iş insanı Ahmet Güllü, İBB Muhtarlıklar Daire Başkan Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Kültür A.Ş. Eski İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan’ın tahliyelerine karar verdi.

İSTENEN CEZALAR

11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede İmamoğlu, örgüt lideri olarak tanımlandı.

İmamoğlu’nun "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet", "Suç gelirlerinin aklanması", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "Suç delillerini gizleme", "Haberleşmenin engellenmesi", "Kamu malına zarar verme", "Rüşvet alma", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "İrtikap", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "İhaleye fesat karıştırma", "Çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Orman kanununa muhalefet" ve "Maden kanununa muhalefet" suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

779 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ongun'a; "Rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç gelirlerini aklama" suçların 287 yıl altı aydan 779 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.