İBB davasında ikinci celse

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) davasının ikinci duruşmasının ilk oturumu, 40 günlük aranın ardından yeniden başladı.

9 Mart'ta 107 tutuklu sanıkla başlayan yargılama sürecinde bugüne dek 64 duruşma yapıldı. Bu süreçte sanıkların yarısı tahliye edilirken, tutuklu sayısı 53'e düştü.

Davadaki toplam sanık sayısı ise 414.

8 Temmuz'daki son duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıkmıştı. İmamoğlu, salondan çıkarılmıştı.

10 NUMARALI SALONA GEÇİLDİ

Öte yandan mahkeme, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yeni yapılan 10 numaralı salona taşındı.

Bu duruşmada tutuksuz sanıklar ile "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan isimlerin savunmaları alınacak.

İmamoğlu, bugünkü oturumda savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların listesinin daha önce belirlenmemesi nedeniyle savunma almayacaklarını açıkladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de salondaki izleyiciler arasındaydı.

Avukatların talepleriyle devam edilen duruşmada yeni duruşma salonunun fiziki yapısına yönelik itirazlar da dile getirildi.

Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in avukatı Hüseyin Ersöz, salonda bulunan mikrofonların ses kaydı yapıp yapmadığını sordu.

Mahkeme başkanı taleplerle ilgili karar vermek üzere duruşmaya bir saat ara verdi.

Saat 16.00 sıralarında tutuksuz sanıkların savunmaları ve sorguları başladı. Sanık kürsüsüne çıkan ilk isim Mehmet Şahin oldu. Şahin, Adem Soytekin'le eskiden beri tanışıklığının olduğu, aralarındaki telefon görüşmesinin İBB dosyasına dair olmadığını savundu.

Şahin, 19 Mart'tan önce İBB soruşturmasından haberdar olmadığını ileri sürdü. Mehmet Şahin'in ardından Ayşe Hitchins'in savunmasına geçildi. Hitchins, yurt dışında yaşadığını, Necati Özkan'la lise arkadaşı olduğunu, bir ev satın alırken kendisine danıştığını ve bunun dışında herhangi bir konudan haberdar olmadığını söyledi. Hitchins, beraatini talep etti.

Ardından Eski CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner savunmasını yaptı.