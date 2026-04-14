İBB davasında Murat Ongun savunma yaptı

"E-POSTALAR SUÇ OLUŞTURMUYOR"

Dijital Reklamcı Esma Bayrak kürsüye çıkarak savunma yaptı. "Dosyaya etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Bey’in bir sözü üzerine dahil edilmişim. Yazışma zinciri paylaştığı için çok yoğun görünen mailler vermiş; ama mailler oldukça az ve aslında hiçbiri suç da oluşturmamaktadır." diye savunmasına başlayan Bayrak, "Dijital reklamlarla ilgili raporlama ve planlama sunduğum dönemde, İBB iştiraklerinin kurumsal hedeflerini, onların iletişim dilini, özel sektörden çok farklı olan onay ve iş süreçlerini, hak ediş ve hak edişe dair raporlamaların nasıl sürdüğünü öğrendim. Dijital reklamlarda harcanan bütçenin kamu bütçesi olduğunun bilincine vararak; reklam pazarlamalarında düşük bütçeyle doğru zamanda, doğru mecrada, doğru kitleye ulaşacak planlamalar yaptım." dedi. Kurumların dijital reklamı için ayırdığı bütçenin altında harcama yaparak hedeflerine ulaşmasını sağladığını sözlerine ekleyen Bayrak, "İddianamede 'iletişim çadırı' olarak geçen, farklı paydaşların iletişim için koordine olduğu birimde de fiziksel olarak bulunurduk. Bulunmam da gerekliydi çünkü sosyal medya dediğiniz zaman reklamcılıkta riskli bir alandır." diye konuştu. Eylem 68 kapsamında ajansının sadece bir ihaleye dahil edilmesi nedeniyle suçlandığını söyleyen Bayrak "Bir ihale ama sadece bir ihale aldığım için eklenmişim." diye konuşup mevcut İBB yönetimiyle kastedildiği gibi bir ilişkisi olmadığını savundu.