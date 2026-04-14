İBB davasında Murat Ongun savunma yaptı

14.04.2026 14:33

Son Güncelleme: 14.04.2026 14:36

Duruşmada 6. haftaya girildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve rüşvet davasının 21'inci duruşmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ilk defa söz aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 21'nci duruşması yapılıyor.

 

Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık duruşmanın altıncı haftasında hakim karşısına çıkmaya devam ediyor.

11:59
MURAT ONGUN İLK KEZ KÜRSÜDE
Duruşma sırasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun söz aldı. Ongun, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol hakkında savcının suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Eğer suç duyurusu, sanığın yalan beyan vererek insanların hayatını kararttığı veya adaleti aldattığı yönündeyse başımızın üstünde; ama iddianamenin yazıldığı gün itibarıyla Erol Özgüner’e bir suç atımında bulunulmamışsa, 14 tutuklu sanık da Eylem 13’te bir suç olduğunu ifade etmemişse, bir suç duyurusu ekstra biraz tuhaf geldi." dedi. Ongun, sözlerini "Burada belki insanların duygu durumuna göre bir suç duyurusu olmayacağı kanaatindeyim." şeklinde sürdürdü.
10:47
"E-POSTALAR SUÇ OLUŞTURMUYOR"
Dijital Reklamcı Esma Bayrak kürsüye çıkarak savunma yaptı. "Dosyaya etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Bey’in bir sözü üzerine dahil edilmişim. Yazışma zinciri paylaştığı için çok yoğun görünen mailler vermiş; ama mailler oldukça az ve aslında hiçbiri suç da oluşturmamaktadır." diye savunmasına başlayan Bayrak, "Dijital reklamlarla ilgili raporlama ve planlama sunduğum dönemde, İBB iştiraklerinin kurumsal hedeflerini, onların iletişim dilini, özel sektörden çok farklı olan onay ve iş süreçlerini, hak ediş ve hak edişe dair raporlamaların nasıl sürdüğünü öğrendim. Dijital reklamlarda harcanan bütçenin kamu bütçesi olduğunun bilincine vararak; reklam pazarlamalarında düşük bütçeyle doğru zamanda, doğru mecrada, doğru kitleye ulaşacak planlamalar yaptım." dedi. Kurumların dijital reklamı için ayırdığı bütçenin altında harcama yaparak hedeflerine ulaşmasını sağladığını sözlerine ekleyen Bayrak, "İddianamede 'iletişim çadırı' olarak geçen, farklı paydaşların iletişim için koordine olduğu birimde de fiziksel olarak bulunurduk. Bulunmam da gerekliydi çünkü sosyal medya dediğiniz zaman reklamcılıkta riskli bir alandır." diye konuştu. Eylem 68 kapsamında ajansının sadece bir ihaleye dahil edilmesi nedeniyle suçlandığını söyleyen Bayrak "Bir ihale ama sadece bir ihale aldığım için eklenmişim." diye konuşup mevcut İBB yönetimiyle kastedildiği gibi bir ilişkisi olmadığını savundu.

DURUŞMALARDA ALTINCI HAFTA

 

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

 

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

 

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen 21’inci duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

 

İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİ

 

Halen tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'Yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi. Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.

 

NAİM EROL ÖZGÜNER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

 

Duruşma savcısı, davanın tutuksuz sanıklarından İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner hakkında, iddianamedeki 13. eylemde bulunan "İBB Hanem" uygulamasında yer alan vatandaş verilerinin sızdırıldığı iddiasına ilişkin, "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etmişti.

 

YOLSUZLUK DAVASINDA SUÇLAMALAR NELER?

 

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede " örgüt yöneticisi " olarak gösteriliyor.

 

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

 

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı savunuluyor.

 

İddianamede Ekrem İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

 

Tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile tutuksuz sanık Ertan Yıldız, iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

