İBB davasında Muzaffer Beyaz'a tutuklama istemi

DÜN GÖRÜLEN CELSEDE NELER OLDU?

Duruşmanın dün görülen celsesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, usule ilişkin beyanda bulundu .

Demir, duruşmanın yapılmaya başlandığı yeni duruşma salonunu değerlendirerek, "Affedersiniz ama burası Maksim sahnesine benziyor. Burada adil yargılama yapılamayacağı nedeniyle yargılamanın asıl yeri olan İstanbul Adliyesi'nde yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun savunma yapmamasına ilişkin Demir, susma hakkını kullanan sanığın her zaman bundan feragat edip, savunma yapabileceğini belirtti.

Demir, İmamoğlu'nun bu hakkını kullanmak yönünde bir kararı olmadığını ancak mahkemenin farklı gerekçelerle bunu tutanağa bu şekilde geçirdiğini öne sürdü.

İmamoğlu'nun savunma hakkından vazgeçmediğini belirten Demir, müvekkilinin sorgusunun yapılmasını ve duruşmaya savunmasının alınmasıyla başlanmasını talep etti.

Duruşmada, bazı sanıkların avukatlarının da beyanları dinlendi.