İBB davasında Muzaffer Beyaz'a tutuklama istemi
18.08.2026 13:00
Savcılık, Muzaffer Beyaz'ın çelişkili beyanlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz'ın tutuklanması talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk suçlamalı davanın ikinci duruşması Silivri'de görülüyor.
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yeni yapılan 10 numaralı salona taşınan dava, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
Saat 10.00'da başlayan duruşmada sanık kürsüsüne ilk gelen isim Beyaz İnşaat isimli şirketin yöneticilerinden Seyfi Beyaz oldu.
MUZAFFER BEYAZ'A TUTUKLAMA İSTEMİ
Beyaz'ın savunması sonrası kürsüye kardeşi mimar Muzaffer Beyaz geldi.
Duruşma savcısı Beyaz'ın savunması sonrası çelişkili beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını istedi.
Muzaffer Beyaz'ın avukatı talebe tepki gösterip, "Savunma iradesi sakatlanır." dedi.
Mahkeme heyeti, savcının talebini değerlendirecek.
MUZAFFER BEYAZ KİMDİR?
İBB'ye yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada tutuksuz sanıklar arasında yer alan Muzaffer Beyaz, yürüttüğü konut ve inşaat projeleriyle biliniyor.
Muzaffer Beyaz savcılık ifadesinde imar süreçleri ve ruhsatlara ilişkin iddialarda bulunmuştu.
414 SANIK YARGILANIYOR
53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının ikinci duruşmasının ilk oturumu, 40 günlük aranın ardından dün yeniden başlamıştı.
9 Mart'ta 107 tutuklu sanıkla başlayan yargılama sürecinde bugüne dek 65 duruşma yapıldı. Bu süreçte sanıkların yarısı tahliye edilirken, tutuklu sayısı 53'e düştü.
Davanın dün görülen celsesini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.
DÜN GÖRÜLEN CELSEDE NELER OLDU?
Duruşmanın dün görülen celsesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, usule ilişkin beyanda bulundu .
Demir, duruşmanın yapılmaya başlandığı yeni duruşma salonunu değerlendirerek, "Affedersiniz ama burası Maksim sahnesine benziyor. Burada adil yargılama yapılamayacağı nedeniyle yargılamanın asıl yeri olan İstanbul Adliyesi'nde yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun savunma yapmamasına ilişkin Demir, susma hakkını kullanan sanığın her zaman bundan feragat edip, savunma yapabileceğini belirtti.
Demir, İmamoğlu'nun bu hakkını kullanmak yönünde bir kararı olmadığını ancak mahkemenin farklı gerekçelerle bunu tutanağa bu şekilde geçirdiğini öne sürdü.
İmamoğlu'nun savunma hakkından vazgeçmediğini belirten Demir, müvekkilinin sorgusunun yapılmasını ve duruşmaya savunmasının alınmasıyla başlanmasını talep etti.
Duruşmada, bazı sanıkların avukatlarının da beyanları dinlendi.