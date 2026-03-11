Ramazan imsakiyesi banner
İBB davasında üçüncü gün: Selamlaşma gerginliği yaşandı, jandarma müdahale etti

11.03.2026 09:38

Son Güncelleme: 11.03.2026 11:22

İBB davasında üçüncü gün: Selamlaşma gerginliği yaşandı, jandarma müdahale etti
AFP

Davada dün ilk kez söz alan Ekrem İmamoğlu, tutuksuz yargılama yapılması gerektiğini söyledi.

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında üçüncü gün gerginlikle başladı. Jandarma ile sanıklar arasında el sallama gerginliği yaşandı.

11:05
BULUT AYDÖNER SAVUNMA YAPTI
Savunmasını yapan CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner'in kardeşi sanık Bulut Aydöner, iddianamede iki eylemle suçlandığını ve iş insanı olduğunu ifade ederek, ailesinin ticari faaliyetlerinin olduğu şirketlerde çalıştığını söyledi.Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
AFP
Dava, Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.
11:02
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
Sanıklardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, salona girerken izleyicilere selam verdi. Saltık'ın bu durumu bir süre sürdürmesi ve yerine geçmemesi üzerine jandarma sanığın yerine geçmesi için müdahale etti.Bunun üzerine bazı sanıklar ile jandarma arasında tartışma çıktı. Sanık avukatları da jandarmaya tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından diğer sanıklar da salona alındı.
10:30
DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI
Davanın görüldüğü duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.
AFP
Duruşma salonunda alınan geniş güvenlik önlemleri bugün de devam ediyor.
09:38
ÜÇ İSİM SAVUNMA YAPACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davaya devam ediliyor.Silivri'deki cezaevi karşısındaki salonda görülen davada bugün de sanık savunmaları alınacak. Bugün savunma yapması beklenen isimler Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat.
AFP
İBB davasında 107 tutuklu sanık bulunuyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

 

Davanın ilk iki gününe yaşanan gerginlikler damga vurmuştu.

 

Davaya girişte avukatlarla güvenlik güçleri arasında, salonda ise alınan çeşitli önlemler nedeniyle gerginlik yaşandı. Ekrem İmamoğlu bu duruma tepki gösterdi.

 

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma kimlik tespitinin ardından 3 bin 739 sayfalık iddianamenin özetinin okunmasıyla başladı.

 

Tutuklu sanıklardan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıklarından uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'la tutuksuz yargılanan müzisyen Ercan Saatçi de salonda hazır bulundu.

Anadolu Ajansı

Hakkındaki iddiaları reddeden Aykut Erdoğdu, Ertan Yıldız'ın itiraflarını reddetti: "Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız."

EKREM İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

 

Mahkeme heyeti ilk celsede kendisine söz verilmemesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'na konuşması için izin verdi.

 

Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan İmamoğlu, davanın siyasi olduğunu iddia etti.

 

Tutuksuz yargılama isteyen İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti, "İlk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım." dedi.

 

AYKUT ERDOĞDU SAVUNMA YAPTI

 

Duruşma eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savunmasıyla devam etti.

 

Erdoğdu savunmasında şunları söyledi:

 

"- Bu Beyefendi (Ekrem İmamoğlu'nu göstererek) cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik? Gelmezdik. Türk yargı tarihinin en önemli davasının heyetisiniz. Biz sizden adalet bekliyoruz.

 

- 10 kere tutukluluk incelemesine çıktım, ben 'hakime hanım' diyemeden tutukluluğunuzun devamına karar verildi diyor. Siz Türk milleti adına karar vereceksiniz. Benim zaten yatarım yok, bana insan olarak bakın. Günah değil mi?

 

- Bugün döviz kurundan tutun, eğitim sistemine kadar her şey size bağlı. Hapishane de vatan toprağı. Bir sürü hastalığım var, milletvekiline kelepçe takmasınlar diye hastaneye gitmiyorum

 

"HAPİSTEN ÇIKMAK İSTEYEN 12 BÖLÜM DİZİ YAZAR"

 

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu'ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın iddialarını sordu.

 

Erdoğdu, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız. Beni arayacaklar 'Sana para getireceğim.' diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?" savunmasını yaptı.

 

Erdoğdu, 1 Haziran 2020'de sanık Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı iddiasına ilişkin de, "Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

 

