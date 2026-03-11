İBB davasında üçüncü gün: Selamlaşma gerginliği yaşandı, jandarma müdahale etti

EKREM İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Mahkeme heyeti ilk celsede kendisine söz verilmemesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'na konuşması için izin verdi.

Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan İmamoğlu, davanın siyasi olduğunu iddia etti.

Tutuksuz yargılama isteyen İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti, "İlk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım." dedi.

AYKUT ERDOĞDU SAVUNMA YAPTI

Duruşma eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savunmasıyla devam etti.

Erdoğdu savunmasında şunları söyledi:

"- Bu Beyefendi (Ekrem İmamoğlu'nu göstererek) cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik? Gelmezdik. Türk yargı tarihinin en önemli davasının heyetisiniz. Biz sizden adalet bekliyoruz.

- 10 kere tutukluluk incelemesine çıktım, ben 'hakime hanım' diyemeden tutukluluğunuzun devamına karar verildi diyor. Siz Türk milleti adına karar vereceksiniz. Benim zaten yatarım yok, bana insan olarak bakın. Günah değil mi?

- Bugün döviz kurundan tutun, eğitim sistemine kadar her şey size bağlı. Hapishane de vatan toprağı. Bir sürü hastalığım var, milletvekiline kelepçe takmasınlar diye hastaneye gitmiyorum

"HAPİSTEN ÇIKMAK İSTEYEN 12 BÖLÜM DİZİ YAZAR"

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu'ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın iddialarını sordu.

Erdoğdu, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız. Beni arayacaklar 'Sana para getireceğim.' diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?" savunmasını yaptı.

Erdoğdu, 1 Haziran 2020'de sanık Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı iddiasına ilişkin de, "Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu'ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın iddialarını sordu.

Erdoğdu, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız. Beni arayacaklar 'Sana para getireceğim.' diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?" savunmasını yaptı.

Erdoğdu, 1 Haziran 2020'de sanık Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı iddiasına ilişkin de, "Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.