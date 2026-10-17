İBB davasında yeni gelişme. 7 tutuklu sanık tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) davasında yeni gelişme yaşandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile yürütülen davada mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı tutuklu sanıklardan Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesini talep etti.



Ümit Polat ve Nilgün Cendek ile birlikte Tolga Hüküm, Fatih Temur, Melih Gecek, Aytekin Karasalan ve

Adem Başer için de tahliye kararı verildi.



Tutuksuz sanıkların ise imza ve ev hapsi kararları kaldırıldı. Bazı tutuksuz sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.



Kararların ardından 2 Kasım'a ertelenen davada 46 tutuklu sanık kaldı.



İMAMOĞLU SAVUNMASINI TAMAMLADI



İBB'ye yönelik rüşvet ve ihalede yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp, İBB başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu 4 gün süren savunmasını tamamladı. İmamoğlu hakkındaki iddiaları bir kez daha reddetti.