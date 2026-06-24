İBB davasında yeni gelişme: Sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 56. günde de sürüyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklarla avukatların da geldiği duruşmada, CHP'li bazı milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

SANIKLARIN EMEKLİ MAAŞLARI ÜZERİNDEKİ TEDBİR KALDIRILDI

Öte yandan, sanıkların mal varlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebine yönelik mahkeme heyeti, emekli tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbirlerinin mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı gözetilerek kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca bir kısım sanıkların taşınmazlarının üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına da hükmetti.

SAVUNMALAR SÜRÜYOR

Duruşma, tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ün savunmasıyla devam ediyor.

PERŞEMBE GÜNÜ 9 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, 18 Haziran'da duruşma savcısı ara mütalaasını açıklamış İpek Elif Atayman, Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Alper Aydın ve Erdinç Çolak için tahliye talebinde bulunmuştu.

Duruşma savcısının talebi doğrultusunda aynı isimlerle birlikte toplam 9 tutuklu sanık tahliye edildi.

Tahliye edilen isimler:

Eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Reklamcı Yunus Göçer, Reklamcı Hasan Yalaz, Reklamcı Alper Aydın, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan

Böylelikle yeni tahliyelerle birlikte tahliye edilenlerin sayısı 51 oldu.

42 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti geçen celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu’nun tahliyeleri talep edildi. Mahkeme, savcının mütalaası sonrası Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak’ın tahliyesine karar vermişti.

İSTENEN CEZALAR

11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede İmamoğlu, örgüt lideri olarak tanımlandı.

İmamoğlu’nun "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet", "Suç gelirlerinin aklanması", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "Suç delillerini gizleme", "Haberleşmenin engellenmesi", "Kamu malına zarar verme", "Rüşvet alma", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "İrtikap", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "İhaleye fesat karıştırma", "Çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Orman kanununa muhalefet" ve "Maden kanununa muhalefet" suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.