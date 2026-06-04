İBB davasındaki jandarmalara pankart soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB ) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava sürerken bugün jandarma personelleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Dünkü duruşmada görevden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu ’nun doğum günü nedeniyle duruşma salonunda izleyiciler tarafından üzerinde "İyi ki doğdun" yazılı pankart açılmıştı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise izleyici bölümünde pasta mumu üflerken Ekrem İmamoğlu da salondakilere dönerek, "Güzel günlerde görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." demişti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından duruşmada pankart açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili harekete geçildi.

Bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari soruşturma başlatıldı.