İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Gülibrahimoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Gülibrahimoğlu hakkında, Cebeci Hafriyat Sahası'na kaçak döküm yaptırarak yaklaşık 180 milyar lira vurgun yaptığı iddiası var. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü.

HAKKINDA ÜÇ AYRI SUÇLAMA VAR

Suç örgütü üyeliği, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Gülibrahimoğlu'nun Mart 2025'te Londra'ya kaçtığı belirlenmişti .

TÜRKİYE İADESİNİ TALEP ETTİ

Yaklaşık 1,5 yıldır firari olan Murat Gülibrahimoğlu'nun 2 Ekim günü Yunanistan'da yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülibrahimoğlu'nun Türkiye 'ye iadesini talep etti.

Talep sonrası gözler Yunanistan'a çevrildi. FETÖ, PKK ve DHKP-C'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının Gülibrahimoğlu'nun iadesi ile ilgili cevabı bekleniyor.

İBB DAVASINDA YARGILAMA SÜRÜYOR

İBB'ye yönelik açılan davada yargılama ise sürüyor. Davanın 95'inci duruşması dün Silivri'ye görüldü. Davada 53'ü tutuklu 436 sanık bulunuyor. Dün yapılan savunmalarla birlikte bugüne kadar 323 tutuksuz sanığın ifadesi tamamlanmış oldu. İBB davasında bugüne kadar 63 sanık tahliye edilmişti.