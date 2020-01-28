İBB, deprem toplanma alanlarını açıkladı (İstanbul deprem toplanma alanı sorgulama)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı.



Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.



Model; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.



Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.



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