İBB duyurdu: 3200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 30 bin üniversiteliye İBB tarafından sağlanacak 3200 TL'lik eğitim yardımının 31 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

ntv.com.tr 14.03.2020 - 13:37

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağladığı eğitim yardımına ilişkin açıklama yaptı. 

3200 TL'lik yardımın 31 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyuran Ongun'un açıklaması şöyle:

"Üniversite öğrencilerine verdiğimiz sözü yerine getirdik. 30 bin üniversiteliye İBB tarafından sağlanacak 3200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart günü hesaplarına yatacaktır. Tüm öğrencilerimze başarılar dileriz."

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