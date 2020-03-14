İBB duyurdu: 3200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağladığı eğitim yardımına ilişkin açıklama yaptı.



3200 TL'lik yardımın 31 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyuran Ongun'un açıklaması şöyle:



"Üniversite öğrencilerine verdiğimiz sözü yerine getirdik. 30 bin üniversiteliye İBB tarafından sağlanacak 3200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart günü hesaplarına yatacaktır. Tüm öğrencilerimze başarılar dileriz."

Üniversite öğrencilerine verdiğimiz sözü yerine getirdik. 30 bin üniversiteliye İBB tarafından sağlanacak 3200 TL’lik eğitim yardımı 31 Mart günü hesaplarına yatacaktır. Tüm öğrencilerimze başarılar dileriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 14, 2020