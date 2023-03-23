İBB duyurdu: Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca iftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağını aktardı.
İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz."
Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 22, 2023
Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz.https://t.co/WibNfnZr8k pic.twitter.com/eq1KLTwipq