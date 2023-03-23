İBB duyurdu: Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB duyurdu: Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeler ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca iftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağını aktardı.

İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz."

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