İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında soruşturma

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir AVM'ye giden İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi.

Öztürk ile alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli arasında tartışma çıktı.

Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün üzerine yürüdü.

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İlker Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına vurdu.



Olay yerine gelen güvenlik görevlileriyle de tartışan Öztürk, otomobil ile olay yerinden kaçmak istedi ancak güvenlik görevlileri tarafından otoparktan çıkamadan yakalandı.



Savcılık şikayet üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.