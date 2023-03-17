İBB güçlendirme projesini tanıttı (Nasıl başvuruluyor, koşulları neler?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''İstanbul Yenileniyor Güçlendirme Projesi"ni anlattı.

İBB tarafından üniversite iş birliği ve KİPTAŞ koordinasyonunda hayata geçirilen "İstanbul Yenileniyor Güçlendirme Projesi Tanıtım Toplantısı"nda Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda, 6 Şubat'taki depremlerin herkes için çok mühim bir yol ayrımı olduğunu, kişilerin karar verme mecburiyetinde bulunduğunu belirterek, bilimin önerdiği somut çözümler etrafında birleşilmesini ve hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

''VATANDAŞLARIMIZA EKONOMİK VE HIZLI SEÇENEK SUNMUŞ OLUYORUZ''

Elverişli yapıların KİPTAŞ koordinasyonunda ve üniversitelerle bilim insanlarıyla teknik uzmanlarla iş birliği içinde güçlendirilmesine başladıklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızlı tarama testinde riskli çıkan yapılar için hemşerilerimiz 'İstanbul Yenileniyor Platformu'na güçlendirme talebinde bulunmak üzere başvurabilecekler. Böylece depreme hazırlık konusunda vatandaşlarımıza ekonomik ve hızlı bir seçenek daha sunmuş oluyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmak zorundayız. Üniversiteler tarafından onaylanan, en uygun ve ekonomi güçlendirme projelerinin KİPTAŞ gözetiminde uygulanacağı bir güçlendirme sistemini hayata geçiriyoruz. Mevzuat ve statik açıdan güçlendirilmesi uygun yapıların günümüz teknolojisi ve koşullarında hibrit yöntemlerle güçlendirilmesini amaçlayan bu sistem KİPTAŞ'ın koordinasyonunda, üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülecek."



İmamoğlu, sistemin ilk etapta hızlı tarama testinde yapı analiz sonucuna göre en olumsuz durumdaki E sınıfındaki binalar için hayata geçirileceğini dile getirerek, hızlı tarama testinde E sınıfı çıkan yapılardaki hak sahiplerinin mutlaka uzlaşmak zorunda olduklarını kaydetti.



Her bir vatandaşın bu konuda hassasiyetle davranması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, vatandaşların bireysel çıkarlar değil fedakarlıklar yaparak bu sürece dahil olmaları, birbirlerini ikna etmeleri gerektiğini söyledi.



"KİPTAŞ SÜRECİN TAKİBİNİ, DÜZENLEYİCİLİĞİNİ VE DENETLEYİCİLİĞİNİ YAPACAK"



Uzlaşma masalarında mali ve maddi çıkar, fitne, fesat işlerinin bir kenara koyulması gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Canlarını kurtarmak için bu yolculuğa çıkmak zorunda olduklarını unutmayacaklar. Dolayısıyla, işte bu ruhsat ve yapı kayıt belgesi gibi birçok hususun ruhsat belgeleriyle birlikte var olduğu bir sistemle hayata geçirilen bu süreç başlayacak. Vatandaşlarla proje firmaları bir araya getirilecek. Üniversite tarafından onaylanan projeler doğrultusunda bir maliyet sunulacak. Maliyeti kabul etmeleri halinde hak sahipleri uygulama firmasıyla bir araya getirilecek. Sözleşmeler yapılıp süreç başlayacak. KİPTAŞ, bütün bu sürecin takibini, düzenleyiciliğini, denetleyiciliğini sürdürecek. Başından sonuna kadar vatandaşına güvence sağlayacak."



İmamoğlu, amaçlarının olası bir deprem öncesi İstanbul'u mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirip, insanların hayatını güvence altına almak olduğunu kaydetti.

''BU BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELEBİLİR''



Meselenin sadece İstanbul olmadığını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da yaşayacağımız böylesi bir depreme hazırlıksız yakalandığımız anda ne yazık ki ekonomik anlamda bir diz çökme süreci yaşayabiliriz. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Milletimize bunu asla yaşatmayacağız. Bir an önce yola çıkmak zorundayız. Vatandaşlar kendi sorunlarına ne kadar sahip çıkarsa, yöneticiler de bu sürece ancak o kadar sahip çıkabilir." dedi.

METREKARE MALİYETİ 4 BİN 500 TL



Riskli yapıların metrekaresini 4 bin 500 TL'den güçlendirmek mümkün. İstanbul'da hızla yenilenmesi gereken yaklaşık 300 bin yapı bulunuyor. Bunlardan 90 bini öncelikli.

Güçlendirme için ''istanbulyenileniyor.com'' internet sitesinden başvuru yapılabilir. Projeye ilk etapta 22 bini aşkın talep oldu.