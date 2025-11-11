İBB iddianamesi tamamlandı: Özgür Özel'den ilk mesaj

İBB iddianamesi tamamlandı.

İBB iddianamesinin açıklandığı dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuştu.

"İmamoğlu'nun suçu ne? Bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olması." diyerek tepki gösteren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun başka suçu olmadığını dile getirdi.

Özel, "Bugün bu düzene dur demezsek hakkımızı savunacak bir yargı da kalmayacak." diye konuştu.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Adaylarını 23 Mart'ta ilan ettiklerini ifade eden CHP lideri, "Sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekrem başkan Silivri'de. Aday ofisinin başında değil. Kurultay'dan sonra aday ofisinin başına geçeceğiz. Ekrem başkanın yerine hiçbirimiz cumhurbaşkanlığı adaylığı yapamayız. Onun yerine adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. O dışarı çıkana kadar, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteren herkes onun yerine çalışacak."

İMAMOĞLU'NA İSTENEN CEZA

19 Mart'tan beri tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede İmamoğlu, "örgüt kurucusu ve lideri" olarak tanımlandı.