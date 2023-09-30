"İBB iflas etti" iddiası | AK Parti'de CHP toplantısı

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri İstanbul'da toplandı.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri katıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 5 yılın sonunda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerin ihtiyaçları için değil, kişisel gelecekleri için kullandıklarını gördüklerini ifade ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almadığını kaydetti.



"Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin yüzde 91'ini tutmamıştır." diyen Göksu, "Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir." diye konuştu.

İFLAS İDDİASI



İstanbul'un son 5 yılda her alanda geriye gittiğini aktaran Göksu, şöyle devam etti:



"'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' diye göreve gelen CHP'li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar lira olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir. 'Öz kaynakları iki katına çıkaracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. Yani İBB'yi 4 kat küçültmüş ve belediyeyi finansal olarak yönetilemez hale getirmiştir. 2017 yılında İBB bütçesinin yüzde 56,9'u yatırıma ayrılırken, 2020-2022 yılları arasında bütçenin yatırıma ayrılan oranı yüzde 36'dır. Bir başka deyişle İstanbul'da yatırımlar 3'te 1 oranında azaltmıştır."

YEREL SEÇİM MESAJI



31 Mart yerel seimlerine ilişkin düzenlenen istişare toplantısında 11 büyükşehir için yol haritası belirlendi. Toplantı sonrası da ortak bir metin paylaşıldı. Metinde "CHP'li belediyeler tarafından yönetilen 11 büyükşehirin yerel seçimlerde AK Parti tarafından geri kazanılarak, bu şehirlerin geleceğe taşınacağı" vurgulandı.

