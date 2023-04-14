İBB ile Üsküdar Kaymakamlığı arasında sahilde yıkım tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranlar hakkında imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı.

Söz konusu 4 kafe ve restoranın arsa ve işletme sahiplerinin de, İBB'nin aldığı kararla ilgili 5 ay önce mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.

İBB'nin itirazı üzerine ise yürütmeyi durdurma kararının iptaline karar verildi. Bunun üzerine İBB ekipleri yıkımı gerçekleştirmek için sahildeki alana geldi.

Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenilirken, yıkılmak istenilen taşınmazların da içinde bulunduğu alanın Doğal SİT alanı statüsünde olduğu ve araziyle ilgili tasarrufun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

Üsküdar Kaymakamlığı'nın talimatıyla, yıkılmak istenilen kafe ve restoranların önünde 3 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Üsküdar Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapı Kayıt Belgesi"nin bulduğu vurgulanırken belgenin tahliye ve yıkım kararını engelleyici durumda olduğu ifade edildi.