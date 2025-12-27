İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Ö., iş insanı İbrahim A. ve şoför Hakan K. gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 26/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin kolluk biriminde işlemleri devam etmektedir."

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

13 Eylül’de Bayrampaşa Belediyesi odaklı "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanan ve tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 45 kişiden Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. 19 kişi adli kontrol koşuluyla salıverilmişti.

HASAN MUTLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 doğumlu olan Remiz Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. Liseyi Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Remzi Albayrak 24 Eylül 2019 tarihinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak görev yapıyor.