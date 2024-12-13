İBB konserine soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne alan Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Aydınlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları" programınında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine çalışma başlattı.
Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Aydınlar'ı yakalamak için harekete geçti.
Ekipler, Aydınlar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Aydınlar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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