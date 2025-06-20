İBB kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücretine yüzde 100 zam yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi istenen teklifte ayrıca, park ve bahçeler müdürlüğü, hal müdürlüğü, imar müdürlüğü, kültürel etkinlikler ve spor tesislerinin de bulunduğu birçok alanda zam yapılması talep edildi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı revize ücret tarifesi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.