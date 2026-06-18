İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB 'ye bağlı Kültür A.Ş.nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“BAŞINA SİYAH ÇUVAL GEÇİRDİLER”

Ayrıntıları aktaran NTV Muhabiri Ali Ablay, "Erhan Karaal ve ailesi dün akşam saatlerinde bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Erhan Karaal ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Karaal aracının yanında beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen üç kişi Erhan Karaal'ı kafasına vurarak darbetti. Karaal'ın başına siyah çuval geçiren üç şüpheli geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştılar. Erhan Karaal'ın yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşusu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası polise giderek yaşananları anlattı ve şikayette bulundu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi." dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“ 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”