İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2020 yılı mali bütçesini onayladı.

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İBB Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.

Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2020 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Buna göre, Esenyurt Belediyesi 802 milyon 250 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt'u, 750 milyonla Üsküdar, 730 milyonla Kadıköy, 696 milyon 825 binle Beykoz Belediyesi takip etti.

Şişli, Küçükçekmece, Pendik, Başakşehir, Ümraniye belediyeleri de 600 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2019 bütçesi, 41 milyon 500 bin lira olurken, Şile Belediyesinin 93 milyon 500 bin ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 116 milyon 15 bin lira oldu. 

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:

Belediye                                 2019 yılı bütçesi (TL)

Esenyurt                                 802 milyon 250 bin

Üsküdar                                  750 milyon

Kadıköy                                  730 milyon

Beykoz                                    696 milyon 825 bin

Şişli                                         680 milyon

Küçükçekmece                      660 milyon

Pendik                                    650 milyon

Başakşehir                             620 milyon

Ümraniye                               600 milyon

Bakırköy                                 581 milyon 255 bin

Beşiktaş                                  580 milyon

Ataşehir                                  538 milyon

Kartal                                      520 milyon

Zeytinburnu                            515 milyon

Bağcılar                                  514 milyon

Eyüpsultan                             496 milyon 500

Beylikdüzü                              488 milyon 300 bin

Maltepe                                  488 milyon 267 bin

Sarıyer                                    479 milyon 906 bin

Fatih                                        464 milyon 840 bin

Sultangazi                               450 milyon 160 bin

Gaziosmanpaşa                     433 milyon

Sancaktepe                            422 milyon 223 bin

Esenler                                   410 milyon 900 bin

Kağıthane                               401 milyon 563 bin

Bahçelievler                           388 milyon 120 bin

Büyükçekmece                       351 milyon

Tuzla                                       345 milyon 400 bin

Beyoğlu                                   345 milyon

Arnavutköy                              330 milyon

Avcılar                                     325 milyon

Sultanbeyli                              299 milyon 500 bin

Silivri                                        296 milyon

Çekmeköy                               270 milyon

Bayrampaşa                            268 milyon

Güngören                                 205 milyon

Çatalca                                    116 milyon 15 bin

Şile                                           93 milyon 500 bin

Adalar                                       41 milyon 500 bin

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