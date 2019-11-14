İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İBB Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.
Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2020 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
Buna göre, Esenyurt Belediyesi 802 milyon 250 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
Esenyurt'u, 750 milyonla Üsküdar, 730 milyonla Kadıköy, 696 milyon 825 binle Beykoz Belediyesi takip etti.
Şişli, Küçükçekmece, Pendik, Başakşehir, Ümraniye belediyeleri de 600 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2019 bütçesi, 41 milyon 500 bin lira olurken, Şile Belediyesinin 93 milyon 500 bin ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 116 milyon 15 bin lira oldu.
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:
Belediye 2019 yılı bütçesi (TL)
Esenyurt 802 milyon 250 bin
Üsküdar 750 milyon
Kadıköy 730 milyon
Beykoz 696 milyon 825 bin
Şişli 680 milyon
Küçükçekmece 660 milyon
Pendik 650 milyon
Başakşehir 620 milyon
Ümraniye 600 milyon
Bakırköy 581 milyon 255 bin
Beşiktaş 580 milyon
Ataşehir 538 milyon
Kartal 520 milyon
Zeytinburnu 515 milyon
Bağcılar 514 milyon
Eyüpsultan 496 milyon 500
Beylikdüzü 488 milyon 300 bin
Maltepe 488 milyon 267 bin
Sarıyer 479 milyon 906 bin
Fatih 464 milyon 840 bin
Sultangazi 450 milyon 160 bin
Gaziosmanpaşa 433 milyon
Sancaktepe 422 milyon 223 bin
Esenler 410 milyon 900 bin
Kağıthane 401 milyon 563 bin
Bahçelievler 388 milyon 120 bin
Büyükçekmece 351 milyon
Tuzla 345 milyon 400 bin
Beyoğlu 345 milyon
Arnavutköy 330 milyon
Avcılar 325 milyon
Sultanbeyli 299 milyon 500 bin
Silivri 296 milyon
Çekmeköy 270 milyon
Bayrampaşa 268 milyon
Güngören 205 milyon
Çatalca 116 milyon 15 bin
Şile 93 milyon 500 bin
Adalar 41 milyon 500 bin