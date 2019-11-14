İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İBB Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.



Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2020 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.



Buna göre, Esenyurt Belediyesi 802 milyon 250 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.



Esenyurt'u, 750 milyonla Üsküdar, 730 milyonla Kadıköy, 696 milyon 825 binle Beykoz Belediyesi takip etti.



Şişli, Küçükçekmece, Pendik, Başakşehir, Ümraniye belediyeleri de 600 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.



Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2019 bütçesi, 41 milyon 500 bin lira olurken, Şile Belediyesinin 93 milyon 500 bin ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 116 milyon 15 bin lira oldu.



İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:



Belediye 2019 yılı bütçesi (TL)



Esenyurt 802 milyon 250 bin



Üsküdar 750 milyon



Kadıköy 730 milyon



Beykoz 696 milyon 825 bin



Şişli 680 milyon



Küçükçekmece 660 milyon



Pendik 650 milyon



Başakşehir 620 milyon



Ümraniye 600 milyon



Bakırköy 581 milyon 255 bin



Beşiktaş 580 milyon



Ataşehir 538 milyon



Kartal 520 milyon



Zeytinburnu 515 milyon



Bağcılar 514 milyon



Eyüpsultan 496 milyon 500



Beylikdüzü 488 milyon 300 bin



Maltepe 488 milyon 267 bin



Sarıyer 479 milyon 906 bin



Fatih 464 milyon 840 bin



Sultangazi 450 milyon 160 bin



Gaziosmanpaşa 433 milyon



Sancaktepe 422 milyon 223 bin



Esenler 410 milyon 900 bin



Kağıthane 401 milyon 563 bin



Bahçelievler 388 milyon 120 bin



Büyükçekmece 351 milyon



Tuzla 345 milyon 400 bin



Beyoğlu 345 milyon



Arnavutköy 330 milyon



Avcılar 325 milyon



Sultanbeyli 299 milyon 500 bin



Silivri 296 milyon



Çekmeköy 270 milyon



Bayrampaşa 268 milyon



Güngören 205 milyon



Çatalca 116 milyon 15 bin



Şile 93 milyon 500 bin



Adalar 41 milyon 500 bin



