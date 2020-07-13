İBB Meclisi'nde Ayasofya teklifi

İBB Meclisi'nde Ayasofya'nın imar planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 17:53

İBB Meclisi'nde Ayasofya teklifi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AK Parti ve MHP grupları, Ayasofya'nın imar planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesini teklif etti.

İBB Meclisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin imar plan değişikliği gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ayasofya'nın imar planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifin sunulmasından önce Meclis'i bilgilendirdi.

Ardından söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol, AK Parti ve MHP gruplarının Ayasofya'nın planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesi teklifini okudu.

Teklif, İmar Komisyonu’na havale edildi.

AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI? 

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