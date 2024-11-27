İBB Meclisi'nde gergin anlar: İmamoğlu ile AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın odağında, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumu vardı.

İBB Meclisi'nde gergin anlar: İmamoğlu ile AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 yılı yatırım ve hizmet bütçesi görüşmelerinde gerginlik çıktı.

Toplantıda, İBB Başkanı , Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanıp yerine kayyum atanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Konuşması sırasında, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını isteyen İmamoğlu'na, grubu sıralarından tepki gösterildi.

Bunun üzerine İmamoğlu ile AK Parti'li Meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

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