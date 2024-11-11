İBB Meclisi'nde kavga çıktı: Yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu

İBB Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, AK Parti Meclis Üyesi'nin soru önergesinin reddedilmesinin ardından "Söz vermeme" tartışması çıktı. Parti üyeleri birbirlerine yumruklarla saldırırken, su şişeleri de havada uçuştu.

İBB Meclisi'nde kavga çıktı: Yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan toplantısı Meclis Başkanı Nuri Arslan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantı sırasında AK Parti Kartal meclis üyesinin verdiği soru önergesi reddedildi. Bunun üzerine söz almak isteyen meclis üyesine, Arslan'ın söz vermemesi üzerine mecliste tartışma çıktı.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi.

Salonda yaşanan tartışma sırasında, meclis üyelerinin birbirlerine su şişesi attığı görüldü.

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