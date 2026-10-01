İBB Meclisi'nde kritik gelişme: Denge değişebilir

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) altı belediye meclis üyesi AK Parti 'ye geçti .

Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi.

12 ÜYE FARK KALDI

Ataşehir'de AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi olarak görev yapıyor. Bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYE SAYISI 142 OLDU

2024 yerel seçimi sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nın ise 130'du.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü.

Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 142'ye yükseldi.