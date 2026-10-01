İBB Meclisi'nde kritik gelişme: Denge değişebilir
01.10.2026 16:45
İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye sayısı farkı 12'ye düştü.
İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li altı üye AK Parti'ye geçti. Bu durum Ataşehir'den çok İBB Meclisi'ndeki durumu etkiliyor.
İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) altı belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti .
Bu değişiklik Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi.
12 ÜYE FARK KALDI
Ataşehir'de AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi olarak görev yapıyor. Bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYE SAYISI 142 OLDU
2024 yerel seçimi sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nın ise 130'du.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü.
Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 142'ye yükseldi.
Ataşehir'de AK Parti'ye geçen Sarul aynı zamanda İBB Meclisi'nin de üyesi.
İBB MECLİSİ'NDE YENİDEN OYLAMA YAPILABİLİR
İBB Meclisi'nde sekiz üyenin daha Cumhur İttifakı'na katılması halinde İBB Meclisi'ndeki denge AK Parti lehine değişebilir.
Bu durum tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalardan birinde mahkumiyet kararı kesinleşirse kritik öneme sahip olacak.
Çünkü İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse İBB Başkanlığı için İBB Meclisi'nde yeniden oylama yapılacak.
Karar çıkan dosyalardan biri istinafın da onadığı YSK üyelerine hakaret davası . Bu davada mahkumiyetin kesinleşmesi Yargıtay'a bağlı.