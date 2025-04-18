İBB Meclisi'nde Mattia Ahmet Minguzzi kararı: Kaykay pistine adı verildi

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.



Gündem maddelerinin görüşüldüğü Mecliste, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının bir yere verilmesi görüşüldü.



Bu kapsamda, ailesinin de isteğiyle Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde yer alan kaykay pistine Minguzzi'nin adının verilmesi önerildi.



Mecliste yapılan oylamada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde yer alan kaykay pistine verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

