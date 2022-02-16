İBB Meclisi'nde su zammı teklifi reddedildi

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleştirildi.



Genel Kurul gündeminde su zammı görüşüldü. İSKİ'nin teklifinde kullanılan su ile atık su bedeli ayrı ayrı kademeli olarak sunuldu.



Hali hazırda 5,56 lira olan 1 metreküp su, konutta 10 metreküpe kadar 6,40, 11-20 metreküpe 9,40, 21 ve üzerine ise 10,00 lira olarak öngörüldü. İş yerlerinde ise 15 metreküpe kadar 15 lira, 16-30 metreküp arasına 16,50 lira, 31 ve üzerinde ise 17,90 lira olarak teklif edildi.



Atık su bedeli için konutta 10 metreküpe kadar 3,20 lira, 11-20 metreküpe 4,70 lira, 21 ve üzerine 5,00, iş yerlerinde ise 15 metreküpe kadar 7,50 lira, 16-30 kademe arası 8,25 lira, 31 ve üzeri kullanımda ise 8,95 lira teklif edildi.



AYLIK TÜFE ARTIŞI TEKLİF EDİLDİ



Konutlarda tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmının insani su hakkı olarak ücretsiz tüketiminin de 10 metreküplükle sınırlandırılması teklif edildi.



Ayrıca teklifte, her ay su satış tarifelerine TÜFE oranındaki artış ile Yİ-ÜFE oranındaki artışı toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilecek oranın birim fiyatlarının yansıtılacağı belirtildi.



İSKİ'nin teklifine karşı Cumhur İttifakı teklifinde, kullanılan suyun içerisinde atık suyu da bulundurdu. Konutlarda 15 metreküpe kadar 7,99, 16-30 metreküp arası 12,10 lira, 31 metreküp ve üzeri 13 lira sunuldu. İş yerlerinde ise kademesiz 21,50 lira teklif verildi.



İnsani su hakkında da sınırın 30 metreküp olması teklif edildi.



Kurulda İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngörülen zam teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.