İBB önünde minibüs protestosu

Büyükada ve Heybeliada'da hizmet vermeye başlayan elektrikli minibüsleri protesto etmek isteyen ada sakinleri Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplandı.



Elektrikli minibüsleri "azmanbüs" olarak niteleyen ada sakinleri, ellerindeki "Ada yolu yaya yolu", "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizlerle slogan atarak tepkilerini dile getirdi.



Grup adına yapılan açıklamada, "Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz. Yasalara uyunuz ve adaların doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz." denildi.



Basın açıklamasının ardından grup üyeleri belediye önünden ayrıldı.