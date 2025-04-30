İBB operasyonu: Kameraları kapatılan otel yöneticileri hakkında adli kontrol kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB operasyonu: Kameraları kapatılan otel yöneticileri hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nun toplantı yaptığı güvenlik kameraları kapatılan otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık, iki müdüre suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlaması yöneltmişti.

İKİ MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kameraların kapatıldığı otelin müdürü Sinen Udil ise bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Savcılığa ifade verdikten sonra hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler

İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler

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NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında ’nun bir otelde bazı kişilerle yapacağı görüşmeden önce korumaların kameraları bantla kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girmişti.

12 Ekim tarihli görüntülerde, sabah saat 08.48’de otele bir kişinin elinde bavulla geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumaların otele geldiği görüldü.

Görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından sabah saat 09.14'te bantla kapatıldığı soruşturma dosyasına girdi. İmamoğlu ise saat 10.04’te geldi.

İBB'ye ikinci dalga soruşturması

İBB'ye ikinci dalga soruşturması

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