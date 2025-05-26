İBB operasyonunda dördüncü dalga: 46 kişi adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 46 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, 36 şüpheliyi tutuklanmaları, 10 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İMAMOĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Akın, herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini, bildiklerini samimiyetle anlatacağını ifade etti.

Mustafa Akın'a, İmamoğlu'nun resmi konutundaki kameraları söken şüpheli Davut Bildik'in "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi." şeklindeki ifadesi okunarak, kayıt cihazlarının neden söküldüğü, talimatı kendisinin mi verdiği ve cihazların neden kullanılamaz halde olduğu soruldu.

SÖKÜLEN KAMERALAR İÇİN MAHREMİYET SAVUNMASI

Akın, 21 Mart akşamı başkanlık resmi konutunun taşınması kararı alındığını, buradaki demirbaş eşyaların belirlenerek ilgili birimlere teslim edilmek üzere kayıtlarının araştırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Konuştuğumuz arkadaşların biri de Davut Bildik'tir. Davut Bildik isimli şahıs, kamera kayıt ve cihazlarının kontrol ve arızalarının giderilmesinde yetkilidir. Davut Bey ile uygun zamanda artık konutta bir kayıt cihazına taşınma dolayısıyla ihtiyaç kalmayacağından dolayı ilgili birime teslim edilmesi konusunda konuştuk. Burada hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim sayın başkanın özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Burada herhangi bir bilgi belge saklama ve yok etme gibi bir gaye kesinlikle yoktur ve kabul edilemez."

Mustafa Akın, ifadesinde şunları anlattı:

"Zaten mahalli karakoldan 19 Mart sabahı ile ilgili kamera kayıt ve bilgileri, İBB Güvenlik Müdürlüğümüz aracılığıyla ilgili karakol amirliğine tutanak ile teslim edilmişti. Kaldı ki Davut Bey ile konuşmamızdan sonra cihazı ne zaman söktüğünü ve ne zaman İSBAK'tan gelen görevlilere teslim ettiğini sormadım bile çünkü arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yapan kişiler olduğundan dolayı sormadım. Cihazların İSBAK'a teslim edilmesi sürecinde, sonrası ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ayrıca teknik konulardan da çok fazla anlamam. Cihazların neden kullanılamaz halde olduğu hakkında ve içerisinden cihazın çalışmasını sağlayan parçaların tahrip edildiği hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu kısımlara ben dahil değilim benim görev tanımına girmiyor ayrıca sayın başkanım ikametinde bir kayıt cihazının bulundurulması ve kayıt altına alınması da zorunlu değildir."

Akın'a sorgusunda, tutuklu şüpheli İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in ifadesi okundu. Buna göre Özgüner ifadesinde, 26 Nisan'da Özel Güvenlik Amiri Mustafa Akın'ın kendisini arayarak başkanlık konutundan sökülmüş bir kamera kayıt cihazı olduğunu ve bunu nereye teslim etmeleri gerektiğini sorduğunu söyledi.

Özgüner, Kasımpaşa'daki Elektronik Sistem Müdürlüğü'ne veya İSBAK'a bırakılması gerektiğini söylemesi üzerine Akın'ın kendisine, "Kasımpaşa'da polis var şu anda. Orası olmaz. Sen bu cihazı aldır İSBAK'a teslim etsinler." şeklinde yönlendirmede bulunduğunu belirtti. Bu beyanlar doğrultusunda Akın'a, "Konuttaki kamera kayıtlarının sökülmesinin sebebi nedir?", "'Kasımpaşa'da polis var şu anda. Orası olmaz.' demenizin sebebi nedir?", "Kamera kayıt cihazının boş olmasının sebebi nedir?" ve "Bu talimatı size kim verdi?" soruları yöneltildi.

Bunun üzerine Akın, "Ben, 'Kasımpaşa'da polis var şu anda. Orası olmaz.' şeklinde bir cümle kurmadım. Sadece Erol beye daha evvelden teslim edilen cihazın, gelen polis arkadaşlara yardımcı olabilmek amacıyla nerede olabileceğini sordum. Cihazın teslim edildikten sonra boş olup olmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur." cevabını verdi.

Akın, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otele 12 Ekim 2024'te gelen aracı ve elinde valizle otele giren erkeği tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bahse konu aracın İBB'de görev yapan, sayın başkanın öncü görevini yapmakta olan koruma arkadaşların kullandıkları araçlardan olduğunu tahmin ediyorum. Valizi taşıyan koruma arkadaşın Çağlar Türkmen (tutuklu şüpheli) olduğunu tahmin ediyorum çünkü görüntüden net olarak anlaşılamamaktadır. Bu valizlerin içerisinde Terörle Mücadele Kanunu'na göre özel koruma kararı bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yapacağı mekanlarda herhangi bir saldırıya karşı önlem almak suretiyle kullanılan jammer cihazı mevcuttur."

İmamoğlu'nun konvoyunun 12 Ekim 2024'te mal kabul girişinden otele giriş yapmasıyla ilgili soruya Akın, "Sayın başkan otelde asma kattaki toplantı salonlarından birini ya da giriş katındaki toplantı salonlarını kullanmaktadır. Bizim görevimiz sayın başkanın korumasını sağlamaktır. Toplantıların içeriği ya da toplantılara katılan kişilerle ilgili çok fazla bilgi sahibi de olamayız. Görüntünün net olmaması nedeniyle yanındakilerin kim olduğunu tanıyamadım." yanıtını verdi.

Akın, otele ait güvenlik kamera kayıtları gösterilerek, valizlerin, İmamoğlu'nun toplantılarının ve güvenlik kameralarının bantlanmasının sorulmasıyla ilgili, "Bu soruların hepsine yukarıdaki sorularda detaylı cevap vermiştim." dedi.

KASAPOĞLU'NA SIM KARTSIZ BULUNAN CEP TELEFONU SORULDU

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ise emniyetteki ifadesinde, devlet memuru olduğunu ve aylık gelirinin 220 bin lira olduğunu söyledi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini kaydetti.

Kendisine fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Arif Gürkan Alpay, Ali Kurt, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ziya Gökmen, Ceyhun Avşar'ı İBB'deki görevleri nedeniyle tanıdığını, onlarla hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını, Seza Büyükçulha'yı ise Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olarak tanıdığını savunan Kasapoğlu'na aramalarda ele geçirilen telefonun kime ait olduğu da soruldu.



Kadriye Kasapoğlu, bahse konu telefonun belirtilen bilgilerle kime ait olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını savundu.