İBB operasyonunda üçüncü dalga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonların üçüncü dalgası yapılıyor.



Aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunanlardan bazılarının gözaltına alındığı, bu kişilerin adreslerinde arama işlemi yapıldığı kaydedildi.

REKLAM İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma, İBB nin reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

Şüphelilerin işlemlerinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak kışlasında devam ettiği bildirildi.

