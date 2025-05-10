İBB operasyonunda yeni gelişme: İş insanı hakkında yakalama kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu şüphelilere suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İŞ İNSANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında suç örgütüne üye olmak, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanuna muhalefet suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Başsavcılık, Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespitini yapmıştı.

Gülibrahimoğlu'nun malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.