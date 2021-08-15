İBB raporu: Deprem 48 bin binada ağır hasara neden olacak

7.5 büyüklüğündeki bir deprem İstanbul'da 48 bin binanın ağır hasar görmesine neden olacak...

Tespit İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deprem ve yapı stoğu araştırmasında yer aldı.

İBB'nin çalışmasında Binaların demir kalitesi, beton dayanıklılığı, yapı özellikleri incelendi. Kentteki binaların deprem analizi yapıldı.

Rapora göre; söz konusu büyüklükteki depremde tahminlere göre; 150 bine yakın bina da orta hasar alacak.

Rapora ilişkin açıklama yapan İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Aydoğdu, 2000 yılı öncesi inşa edilen 790 bin yapı içinden mekanik bilgilerin toplanarak bina bazında risk sıralaması yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Bunun için adrese dayalı tespite başladıklarını söyleyen Aydoğdu, "Bu verileri sahadan topladığımız verilerle daha gerçekçi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HALİÇ'İN BATISI TEM'İN GÜNEYİ RİSKLİ

Raporda Haliç'in batısında ve TEM'in güneyinde kalan bölgelerin zemin olarak ve faya yakınlık bakımından diğer bölgelere göre daha hassas bir yapıda olduğu değerlendirmesine de yer verildi.



ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Belediye ekipleri yıl sonuna kadar 39 ilçedeki incelemeleri tamamlamayı hedefliyor. Araştırma sona erdiği zaman rakamların belli oranlarda değişişebileceği ifade ediliyor. Risk analizi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.