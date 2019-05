İBB'den yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna göre düzenlenen seferler 3 Haziran-15 Eylül arasında geçerli olacak.



Yolcularına güvenli, konforlu, nostaljik toplu ulaşım hizmeti sunan Şehir Hatları, sefer saatlerini yaz aylarına göre düzenledi. Yaz sezonunun hareketliliği dikkate alınarak, düzenlenen tarifeyle merkez hatlar olarak hizmet verilen Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Beşiktaş ve Üsküdar hatlarında geç sefer uygulamaları yaz tarifesinde devam edecek.



Yolculardan gelen talep üzerine, kıyıya paralel hatlardan Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinde Büyükdere İskelesi de hizmet vermeye başladı. Boğaz hatlarından Beşiktaş-Küçüksu seferleri Kabataş'a kadar uzatılırken, Karaköy-Bostancı seferleri de Kabataş kalkışlı hale getirildi.



Yaz tarifesinde arttırılan Adalar seferlerinde Beşiktaş-Heybeliada-Büyükada ve Beşiktaş-Kınalıada-Burgazada şeklinde, Kabataş-Emiönü kalkışlı seferler Kadıköy uğramalı Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada olarak yapılmaya devam edecek. Gün içerisindeki Adalar seferlerinin bir kısmı Bostancı bağlantılı olacak. Adalar hattında bu yaz uygulanacak 23.50 seferi Bostancı'ya kadar uzatıldı. Böylece vapur seferlerinde gece yarısından sonra da Adalar anakaraya bağlanmış olacak.



Pazar ve resmi tatil günlerinde, Eminönü-Kadıköy ile Karaköy-Kadıköy hatları birleştirilerek ring hale getirildi.



Sedef Adası, Poyrazköy ve Mehtap Gezisi seferleri yaz tarifesinde yerini alırken, Sedef Adası seferleri 8'e çıkartıldı. Sedef Adası seferlerini kullanan yolcular Büyükada'da ücretsiz aktarma yapabilecek. Anadolu Yakası'nın köylerinden Poyraz seferleri de 1 Eylül’e kadar her gün sabah ve akşam olarak düzenlendi.



Boğazın iki yakasını denizden 8 dakikalık geçişle birbirine bağlayan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında hafta içi günlük 106 seferle yolcularına zaman ve fiyat avantajı sağlayacak.



İBB Şehir Hatları’nın Boğaziçi turlarından "Nostaljik Tur" her gün 10.35 ve 13.35, "Kısa Boğaz Turu" 14.30'da Eminönü'nden hareket edecek. Yaz akşamlarının keyfi "Müzikli Mehtap Turları" da her cumartesi Bostancı'dan Anadolu Kavağı'na uzanacak.



Şehir Hatları 2019 yaz tarifesinde 24 farklı hatta her gün ortalama 700 operasyonel sefer düzenleyecek. Boğaziçi, Adalar, Haliç ve Arabalı Vapur hatları ile Boğaz turlarının seferlerinin yaz tarifesi 15 Eylül'e kadar geçerli olacak.



2019 yaz tarifesi kitapçıklarına Şehir Hatları iskelelerinden, "Alo 153" Beyaz Masa danışma hattından ve "www.sehirhatlari.istanbul" web adresinden erişim sağlanabiliyor.