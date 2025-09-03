CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 7 gözaltı kararı

İBB SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ



İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.



SORUŞTURMA NASIL GELİŞTİ?



Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.



Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi. Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken 41 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

39 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ



Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.