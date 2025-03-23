Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder." ifadesini kullandı.

Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildiğini hatırlattı.

