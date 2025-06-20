İBB soruşturması | Başsavcılık: "Etkin pişmanlık ifadesi tehditle alındı" diyene soruşturma açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hükümden faydalanan kişilerin baskı ve tehditle ifade verdiğine ilişkin paylaşımlar üzerine soruşturma başlatılacağını bildirdi.

"BAZI ŞÜPHELİLER BİZZAT KENDİLERİ BAŞVURDU"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülmekte olan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 221. ve 254. maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleriyle müracaat ettikleri belirtildi.

"RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILACAK"

Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Verilen beyanların cumhuriyet başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır."