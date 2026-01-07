İBB soruşturması. Bazı isimlerin ev hapsi kararı kaldırıldı
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen bazı isimlerin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un da arasında bulunduğu toplam 6 kişinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartı kaldırıldı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden uygulanan ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti.
Ara kararda, çok sayıda sanık hakkında uygulanan imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da karar verildi.
Mahkeme, bazı sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına yönelik adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.