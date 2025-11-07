İBB soruşturması: CHP'nin bilgi işlem sorumlusuna tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"Kişisel verileri hukuka aykırı verme" ve "kişisel verileri kaydetme" suçlamalarıyla gözaltına alınan CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Erdoğan'ın, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında; soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, bunun dışında İBB tarafından yazılımı yaptırılan “İBB Hanem” uygulaması içerisindeki 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait işlenmiş kişisel verilerin tespit edildiği, USOM tarafından yapılan incelemede, bunların sandık verisi olduğu ve 8 Kasım 2023'te üçüncü kişilere gönderildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan bir şüphelinin, kendisine verilen talimat uyarınca söz konusu verileri 2024 yerel seçimlerinde kullanmak üzere CHP Genel Merkezi'nde veri sorumlusu olan Orhan Gazi Erdoğan'dan aldığını beyan ettiği kaydedildi.

YSK'dan gelen cevapta, CHP Genel Merkezi'nin talebi doğrultusunda 21 Eylül 2023'te verilen kararla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin parti genel merkezine gönderildiğinin bildirildiği ifade edilen yazıda, söz konusu program içerisindeki verilerin bu kapsamda temin edilen veriler olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Erdoğan'ın ifadesinde, şüpheliler Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığı, bunları link veya rar dosyası olarak gönderdiği hususunu kabul ettiği belirtilerek, tüm verileri göndermediğini düşündüğüne ilişkin beyanının ise suçtan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Yazıda, şüphelinin bu eylemlerle üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği öne sürülmüştü.

Bu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

5 ZANLI DAHA YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 zanlı daha tespit edilmişti.

Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, diğer zanlıların ise İletişim Koordinasyon Merkezinde görevli olduğu anlaşılmıştı.

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.