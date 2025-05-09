İBB soruşturması: Hard diskleri söktüğü iddia edilen personel tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri söktüğü, ardından belediyeye ait depoya götürdüğü öne sürülen teknik personel Davut Bildik'in tutuklanmasına karar verildi.

"TALİMATI KORUMA MÜDÜRÜ VERDİ"

İfadesinde kameraların bağlı olduğu hard diski sökme talimatını İmamoğlu'nun koruma müdüründen aldığını söyleyen Bildik, "O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim." dedi.